(Пироженко / Пирожков /) Дарья Петровна
Место рождения
Дата рождения05.03.1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1900
Преображенская церковь сл.Белогорье Острогожского уезда,м/к-1900г.лист-16,зап.-40,ГАВО,Ф - И331-9-10
Крещение
06.03.1900
Белогорье, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Godparents:Крестьяне х.Морозова - Егор Карпович Белоусов и Мария Алексеевна Погибелева
Смерть
Неизвестно