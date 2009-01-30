Охапкина (Большакова) Таисия
Место рождения
Дата рождения28.12.1926
Дата смерти30.01.2009
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1926
Отец: Большаков Михаил
Мать: Большакова Анастасия
Рождение ребёнка
26.09.1950
Дочь: Дмитриева Ирина
Отец ребёнка: Охапкин Юрий
Рождение ребёнка
27.05.1957
Сын: Охапкин Сергей
Отец ребёнка: Охапкин Юрий
Россия
Смерть
30.01.2009
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Андреевское, Владимирская область, Россия