Большаков Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.12.1926
Дочь: Охапкина Таисия
Мать ребёнка: Большакова Анастасия
Большой Приклон, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Большаков Александр
Мать ребёнка: Большакова Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Большакова Анастасия
Смерть
Неизвестно