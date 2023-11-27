Большакова Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.12.1926
Дочь: Охапкина Таисия
Отец ребёнка: Большаков Михаил
Большой Приклон, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Большаков Александр
Отец ребёнка: Большаков Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Большаков Михаил
Смерть
Неизвестно