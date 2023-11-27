Большакова Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Большакова Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.12.1926

Дочь: Охапкина Таисия

Отец ребёнка: Большаков Михаил

Большой Приклон, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Большаков Александр

Отец ребёнка: Большаков Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Большаков Михаил

Смерть
Неизвестно
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