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Охапкин Юрий

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Место рождения

Ковров, город Ковров, Владимирская область

Дата рождения

14.09.1925

Дата смерти

22.06.1998

Пол

Мужской

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1925

Отец: Охапкин Николай

Мать: Охапкина Клавдия

Ковров, город Ковров, Владимирская область
Рождение ребёнка
26.09.1950

Дочь: Дмитриева Ирина

Мать ребёнка: Охапкина Таисия

Ковров, город Ковров, Владимирская область
Рождение ребёнка
27.05.1957

Сын: Охапкин Сергей

Мать ребёнка: Охапкина Таисия

Россия
Смерть
22.06.1998
Ковров, город Ковров, Владимирская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Андреевское, Владимирская область, Россия
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