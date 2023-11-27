Охапкин Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Охапкин Николай

Место рождения

Санино, Владимирская область, Россия

Дата рождения

12.11.1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1897

Отец: Охапкин Василий

Мать: не указана

Санино, Владимирская область, Россия
Рождение ребёнка
14.09.1925

Сын: Охапкин Юрий

Мать ребёнка: Охапкина Клавдия

Ковров, город Ковров, Владимирская область
Рождение ребёнка
11.10.1927

Дочь: Федотов Нина

Мать ребёнка: Охапкина Клавдия

Ковров, город Ковров, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Охапкин Владимир

Мать ребёнка: Охапкина Клавдия

Смерть
Неизвестно
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