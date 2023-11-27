Охапкин Николай
Место рожденияСанино, Владимирская область, Россия
Дата рождения12.11.1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1897
Отец: Охапкин Василий
Санино, Владимирская область, Россия
Рождение ребёнка
14.09.1925
Сын: Охапкин Юрий
Мать ребёнка: Охапкина Клавдия
Рождение ребёнка
11.10.1927
Дочь: Федотов Нина
Мать ребёнка: Охапкина Клавдия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Охапкин Владимир
Мать ребёнка: Охапкина Клавдия
Смерть
Неизвестно