Цыкин Игнатий Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1809
Дата смерти02.12.1861
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809
Отец: Цыкин Иван Гурьянов
Мать: Цыкина Марья
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: (Цыкина) Матрена Игнатьева
Мать ребёнка: Цыкина Василиса (Алена) Васильева
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: (Цыкина) Евдокия (Авдотья) Игнатьева
Мать ребёнка: Цыкина Василиса (Алена) Васильева
Смерть
02.12.1861
Причина смерти: от простуды