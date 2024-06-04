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Цыкин Игнатий Иванов

Место рождения

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1809

Дата смерти

02.12.1861

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809

Отец: Цыкин Иван Гурьянов

Мать: Цыкина Марья

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цыкина Василиса (Алена) Васильева

Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: (Цыкина) Матрена Игнатьева

Мать ребёнка: Цыкина Василиса (Алена) Васильева

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: (Цыкина) Евдокия (Авдотья) Игнатьева

Мать ребёнка: Цыкина Василиса (Алена) Васильева

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
02.12.1861
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Причина смерти: от простуды

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