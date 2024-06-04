Цыкина Марья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыкина Марья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1787

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1786 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цыкин Иван Гурьянов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Цыкин Владимир Иванов

Отец ребёнка: Цыкин Иван Гурьянов

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Цыкин Игнатий Иванов

Отец ребёнка: Цыкин Иван Гурьянов

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Цыкин Кузьма Иванов

Отец ребёнка: Цыкин Иван Гурьянов

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1834
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

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