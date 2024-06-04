Цыкина Марья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1787
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Цыкин Иван Гурьянов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1804
Отец ребёнка: Цыкин Иван Гурьянов
Рождение ребёнка
Около 1809
Сын: Цыкин Игнатий Иванов
Отец ребёнка: Цыкин Иван Гурьянов
Рождение ребёнка
Около 1813
Сын: Цыкин Кузьма Иванов
Отец ребёнка: Цыкин Иван Гурьянов
Смерть
После 1834