Skuczyńska Franciszka Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Skuczyńska Franciszka

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Skuczyński Alfons

Отец ребёнка: Skuczyński Franciszek (Franz)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Skuczyński Franciszek

Отец ребёнка: Skuczyński Franciszek (Franz)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Skuczyński Teodor

Отец ребёнка: Skuczyński Franciszek (Franz)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Skuczyńska) Agnieszka

Отец ребёнка: Skuczyński Franciszek (Franz)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Skuczyński Franciszek (Franz)

Рождение ребёнка
19.04.1918

Дочь: Cichańska (Skuczyńska) Anna

Отец ребёнка: Skuczyński Franciszek (Franz)

Рождение ребёнка
12.02.1920

Дочь: Grzecza (Skuczyńska) Wanda

Отец ребёнка: Skuczyński Franciszek (Franz)

Рождение ребёнка
05.02.1926

Дочь: Kiedrowska (Skuczyńska) Helena

Отец ребёнка: Skuczyński Franciszek (Franz)

Смерть
Неизвестно

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