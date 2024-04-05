Skuczyńska Franciszka
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Skuczyński Alfons
Отец ребёнка: Skuczyński Franciszek (Franz)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Skuczyński Franciszek (Franz)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Skuczyński Teodor
Отец ребёнка: Skuczyński Franciszek (Franz)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Skuczyńska) Agnieszka
Отец ребёнка: Skuczyński Franciszek (Franz)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.04.1918
Дочь: Cichańska (Skuczyńska) Anna
Отец ребёнка: Skuczyński Franciszek (Franz)
Рождение ребёнка
12.02.1920
Дочь: Grzecza (Skuczyńska) Wanda
Отец ребёнка: Skuczyński Franciszek (Franz)
Рождение ребёнка
05.02.1926
Дочь: Kiedrowska (Skuczyńska) Helena
Отец ребёнка: Skuczyński Franciszek (Franz)
Смерть
Неизвестно