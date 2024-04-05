Kiedrowska (Skuczyńska) Helena 05.02.1926 — найти родственников по фамилии на Familio
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Kiedrowska (Skuczyńska) Helena

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.02.1926

Дата смерти

09.11.1988

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1926

Отец: Skuczyński Franciszek (Franz)

Мать: Skuczyńska Franciszka

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Kiedrowski Zbigniew

Отец ребёнка: Kiedrowski Edmund

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Kiedrowski Edmund

Смерть
09.11.1988
Cmentarz Komunalny, Człuchów Miasto, Pomorskie / Pomeranian Voivodeship, Poland
Похороны
Неизвестно
Cm Komunalny/Człuchów C3/2/1

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