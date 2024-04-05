Kiedrowska (Skuczyńska) Helena
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.02.1926
Дата смерти09.11.1988
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1926
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Kiedrowski Zbigniew
Отец ребёнка: Kiedrowski Edmund
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Kiedrowski Edmund
Смерть
09.11.1988
Cmentarz Komunalny, Człuchów Miasto, Pomorskie / Pomeranian Voivodeship, Poland
Похороны
Неизвестно
Cm Komunalny/Człuchów C3/2/1