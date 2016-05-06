Ерофеева (Лискачева) Ида Александровна
Место рождения
Дата рождения04.06.1936
Дата смерти06.05.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1936
Рождение ребёнка
08.05.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
24.10.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
21.03.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ерофеев Валентин Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.05.2016
Москва, город федерального значения Москва