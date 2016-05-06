Ерофеева (Лискачева) Ида Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерофеева (Лискачева) Ида Александровна

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Место рождения

Порхов, Порховский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

04.06.1936

Дата смерти

06.05.2016

Пол

Женский

Отец

1910 г.р.

Мать

1912 г.р.

Муж

1934 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1936

Отец: Лискачев Александр Павлович

Мать: Иванова Евгения Алексеевна

Порхов, Порховский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.05.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Королёв, Королев, Московская область
Рождение ребёнка
24.10.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Королёв, Королев, Московская область
Рождение ребёнка
21.03.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ерофеев Валентин Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ерофеев Валентин Сергеевич

Смерть
06.05.2016
Москва, город федерального значения Москва
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