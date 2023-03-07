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Ерофеев Валентин Сергеевич

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Место рождения

Нерехта, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область

Дата рождения

25.07.1934

Дата смерти

21.09.1979

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1936 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Нерехта, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Рождение ребёнка
21.03.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ерофеева Ида Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ерофеева Ида Александровна

Смерть
21.09.1979
Королёв, Королев, Московская область
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