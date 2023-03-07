Ерофеев Валентин Сергеевич
Место рождения
Дата рождения25.07.1934
Дата смерти21.09.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.03.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ерофеева Ида Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.09.1979
Королёв, Королев, Московская область