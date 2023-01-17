Бутор (Федоренко) Тамара Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.01.1951
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1951
Рождение ребёнка
26.12.1977
Дочь: Бутор Елена Николаевна
Отец ребёнка: Бутор Николай Васильевич
Рождение ребёнка
16.05.1983
Сын: Бутор Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Бутор Николай Васильевич
Рождение ребёнка
27.07.1990
Дочь: Бутор Светлана Николаевна
Отец ребёнка: Бутор Николай Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно