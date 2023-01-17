Бутор (Федоренко) Тамара Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бутор (Федоренко) Тамара Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1951

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1951

Отец: Федоренко Владимир Григорьевич

Мать: Федоренко Галина Васильевна

Рождение ребёнка
26.12.1977

Дочь: Бутор Елена Николаевна

Отец ребёнка: Бутор Николай Васильевич

Костюковичи, Костюковичская волость, Климовичский уезд
Рождение ребёнка
16.05.1983

Сын: Бутор Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Бутор Николай Васильевич

Рождение ребёнка
27.07.1990

Дочь: Бутор Светлана Николаевна

Отец ребёнка: Бутор Николай Васильевич

Костюковичи, Костюковичская волость, Климовичский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бутор Николай Васильевич

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