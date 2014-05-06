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Бутор Владимир Николаевич
Бутор Владимир Николаевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.05.1983
Пол
Мужской
Отец
Бутор Николай Васильевич
1954 г.р.
Мать
Бутор (Федоренко) Тамара Владимировна
1951 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1983
Отец:
Бутор Николай Васильевич
Мать:
Бутор Тамара Владимировна
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