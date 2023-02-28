Бутор Елена (Алёна) Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бутор Елена (Алёна) Николаевна

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Место рождения

Костюковичи, Костюковичская волость, Климовичский уезд

Дата рождения

26.12.1977

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1977

Отец: Бутор Николай Васильевич

Мать: Бутор Тамара Владимировна

Костюковичи, Костюковичская волость, Климовичский уезд
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