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Бутор Елена (Алёна) Николаевна
Бутор Елена (Алёна) Николаевна
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Место рождения
Костюковичи
, Костюковичская волость, Климовичский уезд
Дата рождения
26.12.1977
Пол
Женский
Отец
Бутор Николай Васильевич
1954 г.р.
Мать
Бутор (Федоренко) Тамара Владимировна
1951 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
26.12.1977
Отец:
Бутор Николай Васильевич
Мать:
Бутор Тамара Владимировна
Костюковичи
, Костюковичская волость, Климовичский уезд
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