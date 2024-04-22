Ханенко Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смерти1853
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Ханенко Иван Иванович
Место жительства
Около 1847
Почётный попечитель Новгород-Сиверской гимназии, собирал материалы по истории Украины, тщательно изучал родословную (укр. родовід) Ханенков, поддерживал тесные отношения с историком и этнографом Иосиф... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
историк
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1853