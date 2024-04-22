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Ханенко Михаил Иванович

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Место рождения

Городище, Чернігівська область

Дата рождения

1818

Дата смерти

1853

Пол

Мужской

Отец

Около 1787 г.р.

Мать

Около 1793 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Ханенко Иван Иванович

Мать: Ханенко Екатерина Ивановна

Городище, Чернігівська область
Место жительства
Около 1847
Новгород-Северский, Чернігівська область
Почётный попечитель Новгород-Сиверской гимназии, собирал материалы по истории Украины, тщательно изучал родословную (укр. родовід) Ханенков, поддерживал тесные отношения с историком и этнографом Иосиф... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
историк
Место жительства
Неизвестно
Новгород-Северский, Чернігівська область
Смерть
1853
Новгород-Северский, Чернігівська область
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