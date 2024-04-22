Ханенко Иван Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1787
Дата смерти1851
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787
Отец: Ханенко Иван Николаевич
Военная служба
1812
Род войск: Российская императорская армия Воинское звание: штабс-ротмистр Участник войны с Наполеоном.
Бракосочетание
Около 1815
Рождение ребёнка
Около 1816
Сын: Ханенко Александр Иванович
Мать ребёнка: Ханенко Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
04.09.1817
Мать ребёнка: Ханенко Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
1818
Мать ребёнка: Ханенко Екатерина Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Военная служба
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1851