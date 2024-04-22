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Ханенко Иван Иванович

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Место рождения

Новый Стародуб, Кіровоградська область

Дата рождения

Около 1787

Дата смерти

1851

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787

Отец: Ханенко Иван Николаевич

Мать: Ханенко Софья Григорьевна

Новый Стародуб, Кіровоградська область
Военная служба
1812
Род войск: Российская императорская армия Воинское звание: штабс-ротмистр Участник войны с Наполеоном.
Бракосочетание
Около 1815

Жена: Ханенко Екатерина Ивановна

Городище, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Ханенко Александр Иванович

Мать ребёнка: Ханенко Екатерина Ивановна

Городище, Чернігівська область
Рождение ребёнка
04.09.1817

Сын: Ханенко Иван Иванович

Мать ребёнка: Ханенко Екатерина Ивановна

Городище, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Ханенко Михаил Иванович

Мать ребёнка: Ханенко Екатерина Ивановна

Городище, Чернігівська область
Работа или профессия
Неизвестно
Военная служба
Место жительства
Неизвестно
Городище, Чернігівська область
Смерть
1851
Городище, Чернігівська область
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