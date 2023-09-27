Ханенко (Третьякова) Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1815
Рождение ребёнка
Около 1816
Сын: Ханенко Александр Иванович
Отец ребёнка: Ханенко Иван Иванович
Рождение ребёнка
04.09.1817
Отец ребёнка: Ханенко Иван Иванович
Рождение ребёнка
1818
Отец ребёнка: Ханенко Иван Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно