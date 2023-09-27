Ханенко (Третьякова) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХаненко (Третьякова) Екатерина Ивановна

Ханенко (Третьякова) Екатерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1787 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1815

Муж: Ханенко Иван Иванович

Городище, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Ханенко Александр Иванович

Отец ребёнка: Ханенко Иван Иванович

Городище, Чернігівська область
Рождение ребёнка
04.09.1817

Сын: Ханенко Иван Иванович

Отец ребёнка: Ханенко Иван Иванович

Городище, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Ханенко Михаил Иванович

Отец ребёнка: Ханенко Иван Иванович

Городище, Чернігівська область
Место жительства
Неизвестно
Городище, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
Городище, Чернігівська область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close