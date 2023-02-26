Ефросиния (Федотова)
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Федот Васильев
Мать: Дария Семёнова
Бракосочетание
22.10.1845
Муж: Парфен Исидоров
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Бракосочетание
19.10.1847
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.02.1855
Дочь: Евдокия Сергеева
Отец ребёнка: Быков Сергей Гаврилов
Рождение ребёнка
1856
Сын: Григорий Сергеев
Отец ребёнка: Быков Сергей Гаврилов
Рождение ребёнка
16.08.1857
Дочь: Васса Сергеева
Отец ребёнка: Быков Сергей Гаврилов
Рождение ребёнка
30.12.1863
Отец ребёнка: Быков Сергей Гаврилов
Смерть
Неизвестно