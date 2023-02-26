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Ефросиния (Федотова)

Место рождения

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Федот Васильев

Мать: Дария Семёнова

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
22.10.1845

Муж: Парфен Исидоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Бракосочетание
19.10.1847

Муж: Быков Сергей Гаврилов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.02.1855

Дочь: Евдокия Сергеева

Отец ребёнка: Быков Сергей Гаврилов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Григорий Сергеев

Отец ребёнка: Быков Сергей Гаврилов

Рождение ребёнка
16.08.1857

Дочь: Васса Сергеева

Отец ребёнка: Быков Сергей Гаврилов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.12.1863

Сын: Быков Василий Сергеев

Отец ребёнка: Быков Сергей Гаврилов

Смерть
Неизвестно

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