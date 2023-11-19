Жогина (Юдина) Анна Трофимовна
Место рожденияРоссия
Дата рождения22.08.1932
Дата смерти25.07.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1932
Рождение ребёнка
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
колхозница | Колхоз "Победа"
Образование
Неизвестно
Среднее общее
Бракосочетание
27.02.1951
Муж: Жогин Василий
Рождение ребёнка
31.12.1951
Рождение ребёнка
05.12.1958
Смерть
25.07.1987
Причина смерти: Болезнь