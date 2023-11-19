Жогина (Юдина) Анна Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жогина (Юдина) Анна Трофимовна

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Место рождения

Россия

Дата рождения

22.08.1932

Дата смерти

25.07.1987

Пол

Женский

Отец

1898 г.р.

Мать

1895 г.р.

Муж

1930 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1932

Отец: Юдин Трофим Иванович

Мать: Юдина (Матвеева) Пелагея Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жогин Василий

Работа или профессия
Неизвестно
колхозница | Колхоз "Победа"
Образование
Неизвестно
Среднее общее
Бракосочетание
27.02.1951

Муж: Жогин Василий

Рождение ребёнка
31.12.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жогин Василий

Рождение ребёнка
05.12.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жогин Василий

Смерть
25.07.1987
Причина смерти: Болезнь

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