Юдина (Матвеева) Пелагея Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.10.1895
Дата смерти03.09.1972
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1895
Отец: Матвеев Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Милованова (Юдина) Мария Трофимовна
Отец ребёнка: Юдин Трофим Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юдина Александра Трофимовна
Отец ребёнка: Юдин Трофим Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Юдин Трофим Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Юдин Трофим Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юдин Петр Трофимович
Отец ребёнка: Юдин Трофим Иванович
Рождение ребёнка
08.11.1923
Сын: Юдин Иван Трофимович
Отец ребёнка: Юдин Трофим Иванович
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Тараканова (Юдина) Татьяна Трофимовна
Отец ребёнка: Юдин Трофим Иванович
Рождение ребёнка
22.08.1932
Дочь: Жогина (Юдина) Анна Трофимовна
Отец ребёнка: Юдин Трофим Иванович
Смерть
03.09.1972
Причина смерти: Болезнь