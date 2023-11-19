Юдина (Матвеева) Пелагея Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юдина (Матвеева) Пелагея Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.10.1895

Дата смерти

03.09.1972

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1895

Отец: Матвеев Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Милованова (Юдина) Мария Трофимовна

Отец ребёнка: Юдин Трофим Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юдина Александра Трофимовна

Отец ребёнка: Юдин Трофим Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юдин Николай Трофимович

Отец ребёнка: Юдин Трофим Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юдин Василий Трофимович

Отец ребёнка: Юдин Трофим Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юдин Петр Трофимович

Отец ребёнка: Юдин Трофим Иванович

Рождение ребёнка
08.11.1923

Сын: Юдин Иван Трофимович

Отец ребёнка: Юдин Трофим Иванович

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Тараканова (Юдина) Татьяна Трофимовна

Отец ребёнка: Юдин Трофим Иванович

Рождение ребёнка
22.08.1932

Дочь: Жогина (Юдина) Анна Трофимовна

Отец ребёнка: Юдин Трофим Иванович

Смерть
03.09.1972
Причина смерти: Болезнь

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