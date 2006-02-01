Жогин Василий
Место рожденияРоссия
Дата рождения19.12.1930
Дата смерти01.02.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1930
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
27.02.1951
Рождение ребёнка
31.12.1951
Рождение ребёнка
05.12.1958
Смерть
01.02.2006
Причина смерти: Естественная смерть/старость