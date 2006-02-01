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Жогин Василий

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Место рождения

Россия

Дата рождения

19.12.1930

Дата смерти

01.02.2006

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1908 г.р.

Жена

1932 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1930

Отец: Жогин Михаил Иванович

Мать: Жогина (Кошелева) Александра Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жогина (Юдина) Анна Трофимовна

Бракосочетание
27.02.1951

Жена: Жогина (Юдина) Анна Трофимовна

Рождение ребёнка
31.12.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жогина (Юдина) Анна Трофимовна

Рождение ребёнка
05.12.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жогина (Юдина) Анна Трофимовна

Смерть
01.02.2006
Причина смерти: Естественная смерть/старость

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