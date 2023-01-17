Евсей Дмитриев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1779 и 1781
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Елена Евсеева
Мать ребёнка: Варвара Иванова
Вишенки, Заокский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1809
Сын: Иосиф Евсеев
Мать ребёнка: Варвара Иванова
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Евсеев Евтихий
Мать ребёнка: Варвара Иванова
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: Варвара Иванова
Смерть
Неизвестно