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Евсей Дмитриев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1779 и 1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1779 и 1781

Отец: Дмитрий

Мать: ?

Рождение ребёнка
1805

Дочь: Елена Евсеева

Мать ребёнка: Варвара Иванова

Вишенки, Заокский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Иосиф Евсеев

Мать ребёнка: Варвара Иванова

Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Евсеев Евтихий

Мать ребёнка: Варвара Иванова

Рождение ребёнка
1822

Сын: Колесаев Алексей Евсеев

Мать ребёнка: Варвара Иванова

Смерть
Неизвестно
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