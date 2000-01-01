Иосиф Евсеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иосиф Евсеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Между 1779 и 1781 г.р.

Мать

Между 1781 и 1784 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Евсей Дмитриев

Мать: Варвара Иванова

Смерть
Неизвестно
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