Евсеев Евтихий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евсеев Евтихий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Между 1779 и 1781 г.р.

Мать

Между 1781 и 1784 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814

Отец: Евсей Дмитриев

Мать: Варвара Иванова

Рождение ребёнка
03.09.1835

Сын: Иван Евтихиев

Мать ребёнка: Колесаева Ксения Юдина

Рождение ребёнка
?.03.1840

Сын: Евтихиев Ипатий

Мать ребёнка: Колесаева Ксения Юдина

Вишенки, Заокский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
15.12.1846

Сын: Колесаев Даниил Евтихиевич

Мать ребёнка: Колесаева Ксения Юдина

Вишенки, Заокский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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