Евсеев Евтихий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814
Отец: Евсей Дмитриев
Мать: Варвара Иванова
Рождение ребёнка
03.09.1835
Сын: Иван Евтихиев
Мать ребёнка: Колесаева Ксения Юдина
Рождение ребёнка
?.03.1840
Сын: Евтихиев Ипатий
Мать ребёнка: Колесаева Ксения Юдина
Рождение ребёнка
15.12.1846
Сын: Колесаев Даниил Евтихиевич
Мать ребёнка: Колесаева Ксения Юдина
Смерть
Неизвестно