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Колесаева Ксения Юдина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1814

Дата смерти

14.02.1885

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814

Отец: Юда Деев

Мать: Кондратьева Татьяна

Рождение ребёнка
03.09.1835

Сын: Иван Евтихиев

Отец ребёнка: Евсеев Евтихий

Рождение ребёнка
?.03.1840

Сын: Евтихиев Ипатий

Отец ребёнка: Евсеев Евтихий

Вишенки, Заокский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
15.12.1846

Сын: Колесаев Даниил Евтихиевич

Отец ребёнка: Евсеев Евтихий

Вишенки, Заокский муниципальный район, Тульская область
Смерть
14.02.1885
Вишенки, Заокский муниципальный район, Тульская область
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