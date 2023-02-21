Колесаева Ксения Юдина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1814
Дата смерти14.02.1885
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814
Отец: Юда Деев
Мать: Кондратьева Татьяна
Рождение ребёнка
03.09.1835
Сын: Иван Евтихиев
Отец ребёнка: Евсеев Евтихий
Рождение ребёнка
?.03.1840
Сын: Евтихиев Ипатий
Отец ребёнка: Евсеев Евтихий
Рождение ребёнка
15.12.1846
Сын: Колесаев Даниил Евтихиевич
Отец ребёнка: Евсеев Евтихий
Смерть
14.02.1885