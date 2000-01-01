Чекменев Иван Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чекменев Иван Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1917 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чекменев Павел

Мать: Чекменева Александра Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чекменева Агния

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чекменева Агния

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чекменева Агния

Смерть
Неизвестно
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