Клочкова (Чекменева) Татьяна Ивановна 04.08.1941 — найти родственников по фамилии на Familio

Клочкова (Чекменева) Татьяна Ивановна

Автор
ТР
Романова Т.

женский, родилась 04.08.1941, Санчурск, Санчурский муниципальный район, Кировская область

умерла 07.06.2016, Омск, город Омск, Омская область

Отец
Чекменев Иван ВасильевичОколо 1914 г.р.
Мать
Чекменева (Кузнецова) Агния ИвановнаОколо 1919 г.р.
Супруги
Клочков Валерий Владимирович04.10.1947 г.р.
Дети
Клочков Вячеслав Валерьевич1972 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1941

Отец: Чекменев Иван Васильевич

Мать: Чекменева (Кузнецова) Агния Ивановна

Санчурск, Санчурский муниципальный район, Кировская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клочков Валерий Владимирович

Рождение ребёнка
1972

Сын: Клочков Вячеслав Валерьевич

Отец ребёнка: Клочков Валерий Владимирович

Омск, город Омск, Омская область

Смерть
07.06.2016
Омск, город Омск, Омская область

данные с ЗАГСа Санчурск

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