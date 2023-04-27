Клочкова (Чекменева) Татьяна Ивановна
женский, родилась 04.08.1941, Санчурск, Санчурский муниципальный район, Кировская область
умерла 07.06.2016, Омск, город Омск, Омская область
ОтецЧекменев Иван ВасильевичОколо 1914 г.р.
МатьЧекменева (Кузнецова) Агния ИвановнаОколо 1919 г.р.
Супруги
Клочков Валерий Владимирович04.10.1947 г.р.
Дети
Клочков Вячеслав Валерьевич1972 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
04.08.1941
Санчурск, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1972
Сын: Клочков Вячеслав Валерьевич
Отец ребёнка: Клочков Валерий Владимирович
Омск, город Омск, Омская область
Смерть
07.06.2016
Омск, город Омск, Омская область