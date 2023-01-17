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Колот Евсевий

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Место рождения

Сухоносовка, Полтавська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Сухоносовка, Полтавська область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Колот Адриан Евсевиевич

Мать ребёнка: не указана

Сухоносовка, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
козак
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Евсевиевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колот Вонифатий Евсевиев

Мать ребёнка: не указана

Сухоносовка, Полтавська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мусиенко София Евсевиева

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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