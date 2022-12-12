Мусиенко (Колот) София Евсевиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мусиенко (Колот) София Евсевиева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Колот Евсевий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Мария Николаевна

Отец ребёнка: Мусиенко Николай Фёдорович

Сухоносовка, Полтавська область
Рождение ребёнка
31.01.1879

Дочь: Анна Николаевна

Отец ребёнка: Мусиенко Николай Фёдорович

Сухоносовка, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мусиенко Николай Фёдорович

Смерть
Неизвестно
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