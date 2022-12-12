Мусиенко (Колот) София Евсевиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Колот Евсевий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Мария Николаевна
Отец ребёнка: Мусиенко Николай Фёдорович
Рождение ребёнка
31.01.1879
Дочь: Анна Николаевна
Отец ребёнка: Мусиенко Николай Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно