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(Мусиенко) Мария Николаевна
(Мусиенко) Мария Николаевна
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Место рождения
Сухоносовка
, Полтавська область
Дата рождения
1875
Дата смерти
19.09.1879
Пол
Женский
Отец
Мусиенко Николай Фёдорович
Мать
Мусиенко (Колот) София Евсевиева
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец:
Мусиенко Николай Фёдорович
Мать:
Мусиенко София Евсевиева
Сухоносовка
, Полтавська область
Смерть
19.09.1879
Сухоносовка
, Полтавська область
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