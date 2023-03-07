(Мусиенко) Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Мусиенко) Мария Николаевна

(Мусиенко) Мария Николаевна

avatar

Место рождения

Сухоносовка, Полтавська область

Дата рождения

1875

Дата смерти

19.09.1879

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Мусиенко Николай Фёдорович

Мать: Мусиенко София Евсевиева

Сухоносовка, Полтавська область
Смерть
19.09.1879
Сухоносовка, Полтавська область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close