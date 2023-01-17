Колот Вонифатий Евсевиев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Колот Евсевий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.01.1868
Сын: Колот Гордей Вонифатьевич
Мать ребёнка: Колот Мария Никифоровна
Рождение ребёнка
20.04.1871
Сын: Колот Георгий Вонифатьевич
Мать ребёнка: Колот Мария Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Колот Мария Никифоровна
Работа или профессия
Неизвестно
козак
Смерть
Неизвестно