Колот Мария Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолот Мария Никифоровна

Колот Мария Никифоровна

avatar

Место рождения

Сухоносовка, Полтавська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Сухоносовка, Полтавська область
Рождение ребёнка
03.01.1868

Сын: Колот Гордей Вонифатьевич

Отец ребёнка: Колот Вонифатий Евсевиев

Сухоносовка, Полтавська область
Рождение ребёнка
20.04.1871

Сын: Колот Георгий Вонифатьевич

Отец ребёнка: Колот Вонифатий Евсевиев

Сухоносовка, Полтавська область
Работа или профессия
Неизвестно
козачка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колот Вонифатий Евсевиев

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close