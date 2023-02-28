Колот Мария Никифоровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.01.1868
Сын: Колот Гордей Вонифатьевич
Отец ребёнка: Колот Вонифатий Евсевиев
Рождение ребёнка
20.04.1871
Сын: Колот Георгий Вонифатьевич
Отец ребёнка: Колот Вонифатий Евсевиев
Работа или профессия
Неизвестно
козачка
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно