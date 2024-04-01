Коркин Михаил Казак Выс. Рявкинского Петров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: Коркин Петр
Рождение ребёнка
25.09.1873
Дочь: Ефросинья Михайлова
Мать ребёнка: Коркина 1, Путилова 2 ? Зиновья Исмаилова
Рождение ребёнка
01.12.1874
Мать ребёнка: Коркина 1, Путилова 2 ? Зиновья Исмаилова
Рождение ребёнка
27.07.1877
Дочь: Параскева Михайлова
Мать ребёнка: Коркина 1, Путилова 2 ? Зиновья Исмаилова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно