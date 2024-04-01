Коркин Михаил Казак Выс. Рявкинского Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коркин Михаил Казак Выс. Рявкинского Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коркин Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.09.1873

Дочь: Ефросинья Михайлова

Мать ребёнка: Коркина 1, Путилова 2 ? Зиновья Исмаилова

Рождение ребёнка
01.12.1874

Сын: Коркин Афанасий Михайлов

Мать ребёнка: Коркина 1, Путилова 2 ? Зиновья Исмаилова

Рождение ребёнка
27.07.1877

Дочь: Параскева Михайлова

Мать ребёнка: Коркина 1, Путилова 2 ? Зиновья Исмаилова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коркина 1, Путилова 2 ? Зиновья Исмаилова

Смерть
Неизвестно
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