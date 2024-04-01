Коркина 1, Путилова 2 ? Зиновья Исмаилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коркина 1, Путилова 2 ? Зиновья Исмаилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1853

Дата смерти

19.03.1905

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.09.1873

Дочь: Ефросинья Михайлова

Отец ребёнка: Коркин Михаил Казак Выс. Рявкинского Петров

Рождение ребёнка
01.12.1874

Сын: Коркин Афанасий Михайлов

Отец ребёнка: Коркин Михаил Казак Выс. Рявкинского Петров

Рождение ребёнка
27.07.1877

Дочь: Параскева Михайлова

Отец ребёнка: Коркин Михаил Казак Выс. Рявкинского Петров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коркин Михаил Казак Выс. Рявкинского Петров

Смерть
19.03.1905
п. Рявкино каз.вдова Зиновея Исмаилова Путилова 52 г от чахотки
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