Коркина 1, Путилова 2 ? Зиновья Исмаилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1853
Дата смерти19.03.1905
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.09.1873
Дочь: Ефросинья Михайлова
Отец ребёнка: Коркин Михаил Казак Выс. Рявкинского Петров
Рождение ребёнка
01.12.1874
Отец ребёнка: Коркин Михаил Казак Выс. Рявкинского Петров
Рождение ребёнка
27.07.1877
Дочь: Параскева Михайлова
Отец ребёнка: Коркин Михаил Казак Выс. Рявкинского Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.03.1905
п. Рявкино каз.вдова Зиновея Исмаилова Путилова 52 г от чахотки