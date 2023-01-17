Шаньшин Сергей Харлампиевич
Место рождения
Дата рождения1887 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887 ст.
Отец: Шеньшин Харлампий Михайлович
Мать: Александра
Рождение ребёнка
1910 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1912 ст.
Сын: Шаньшин Константин Сергеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1915 ст.
Дочь: Шаньшина Ирина Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1916 ст.
Сын: Шаньшин Николай Сергеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно