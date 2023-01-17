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Шаньшин Сергей Харлампиевич

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Место рождения

Круглое, Каширский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1887 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887 ст.

Отец: Шеньшин Харлампий Михайлович

Мать: Александра

Круглое, Каширский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1910 ст.

Сын: Шаньшин Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Корнилово, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1912 ст.

Сын: Шаньшин Константин Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Корнилово, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1915 ст.

Дочь: Шаньшина Ирина Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Корнилово, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1916 ст.

Сын: Шаньшин Николай Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Корнилово, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
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