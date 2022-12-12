Шеньшин Харлампий Михайлович
Место рождения
Дата рождения02.04.1853 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1853 ст.
Отец: Шеньшин Михайло Фандеевич
Мать: Домна Ивановна
Рождение ребёнка
1875 ст.
Сын: Шаньшин Фёдор Харлампиевич
Мать ребёнка: Александра
Рождение ребёнка
1885 ст.
Сын: Шаньшин Яков Харлампиевич
Мать ребёнка: Александра
Рождение ребёнка
1887 ст.
Сын: Шаньшин Сергей Харлампиевич
Мать ребёнка: Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра
Смерть
Неизвестно