Александра
Место рождения
Дата рождения1855 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1875 ст.
Сын: Шаньшин Фёдор Харлампиевич
Отец ребёнка: Шеньшин Харлампий Михайлович
Рождение ребёнка
1885 ст.
Сын: Шаньшин Яков Харлампиевич
Отец ребёнка: Шеньшин Харлампий Михайлович
Рождение ребёнка
1887 ст.
Сын: Шаньшин Сергей Харлампиевич
Отец ребёнка: Шеньшин Харлампий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно