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Александра

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Место рождения

Круглое, Каширский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1855 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Круглое, Каширский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1875 ст.

Сын: Шаньшин Фёдор Харлампиевич

Отец ребёнка: Шеньшин Харлампий Михайлович

Круглое, Каширский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1885 ст.

Сын: Шаньшин Яков Харлампиевич

Отец ребёнка: Шеньшин Харлампий Михайлович

Круглое, Каширский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1887 ст.

Сын: Шаньшин Сергей Харлампиевич

Отец ребёнка: Шеньшин Харлампий Михайлович

Круглое, Каширский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шеньшин Харлампий Михайлович

Смерть
Неизвестно
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