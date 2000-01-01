Аюпова Фархиямал
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Бибисара
Отец ребёнка: Аюпов Шакир
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Фаткуллина Миннсурур
Отец ребёнка: Аюпов Шакир
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Фаткуллина Минкамал
Отец ребёнка: Аюпов Шакир
Рождение ребёнка
1909
Сын: Аюпов Харис
Отец ребёнка: Аюпов Шакир
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Сагибъямал
Отец ребёнка: Аюпов Шакир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Аюпов Шакир