Аюпова Фархиямал — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аюпова Фархиямал

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Бибисара

Отец ребёнка: Аюпов Шакир

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Фаткуллина Миннсурур

Отец ребёнка: Аюпов Шакир

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Фаткуллина Минкамал

Отец ребёнка: Аюпов Шакир

Рождение ребёнка
1909

Сын: Аюпов Харис

Отец ребёнка: Аюпов Шакир

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Сагибъямал

Отец ребёнка: Аюпов Шакир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аюпов Шакир

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