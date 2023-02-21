Аюпов Харис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАюпов Харис

Аюпов Харис

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Пол

Мужской

Отец

1871 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Аюпов Шакир

Мать: Аюпова Фархиямал

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close