Фаткуллина (Аюпова) Миннсурур — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фаткуллина (Аюпова) Миннсурур

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1871 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Аюпов Шакир

Мать: Аюпова Фархиямал

Смерть
Неизвестно
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