Лысенко Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лысенко Валентина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.02.1949

Дата смерти

23.06.2016

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1949

Отец: не указан

Мать: Савченко Анна Лукьяновна

Рождение ребёнка
26.01.1972

Дочь: Лысенко Елена Васильевна

Отец ребёнка: Лысенко Василий Федотович

Рождение ребёнка
02.10.1978

Дочь: Михеева Светлана Васильевна

Отец ребёнка: Лысенко Василий Федотович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сизова Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Лысенко Василий Федотович

Смерть
23.06.2016
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