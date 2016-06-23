Лысенко Валентина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.02.1949
Дата смерти23.06.2016
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1949
Мать: Савченко Анна Лукьяновна
Рождение ребёнка
26.01.1972
Дочь: Лысенко Елена Васильевна
Отец ребёнка: Лысенко Василий Федотович
Рождение ребёнка
02.10.1978
Дочь: Михеева Светлана Васильевна
Отец ребёнка: Лысенко Василий Федотович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сизова Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Лысенко Василий Федотович
Смерть
23.06.2016