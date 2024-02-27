Сизова Татьяна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.02.1997
Дочь: Сизова Валентина Владимировна
Отец ребёнка: Сизов Владимир Викторович
Рождение ребёнка
14.03.2005
Дочь: Сизова Надежда Владимировна
Отец ребёнка: Сизов Владимир Викторович
Рождение ребёнка
04.10.2008
Дочь: Сизова Екатерина Владимировна
Отец ребёнка: Сизов Владимир Викторович
Бракосочетание
Неизвестно