Сизова Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сизова Татьяна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лысенко Василий Федотович

Мать: Лысенко Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
06.02.1997

Дочь: Сизова Валентина Владимировна

Отец ребёнка: Сизов Владимир Викторович

Рождение ребёнка
14.03.2005

Дочь: Сизова Надежда Владимировна

Отец ребёнка: Сизов Владимир Викторович

Рождение ребёнка
04.10.2008

Дочь: Сизова Екатерина Владимировна

Отец ребёнка: Сизов Владимир Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сизов Владимир Викторович

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