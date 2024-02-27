Лысенко Василий Федотович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лысенко Василий Федотович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.10.1947

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.01.1972

Дочь: Лысенко Елена Васильевна

Мать ребёнка: Лысенко Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
02.10.1978

Дочь: Михеева Светлана Васильевна

Мать ребёнка: Лысенко Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сизова Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Лысенко Валентина Ивановна

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