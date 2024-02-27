Лысенко Василий Федотович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.10.1947
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.01.1972
Дочь: Лысенко Елена Васильевна
Мать ребёнка: Лысенко Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
02.10.1978
Дочь: Михеева Светлана Васильевна
Мать ребёнка: Лысенко Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сизова Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Лысенко Валентина Ивановна