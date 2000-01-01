Шарова (Петухова) Мария (Мария Васильевна)
Место рожденияТураи Оханский приход
Дата рождения05.04.1836
Дата смерти09.09.1913
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1836
Отец: Петухов Яков Яковлевич
Мать: Петухова Марфа Минеевна
Тураи Оханский приход
Бракосочетание
05.11.1858
Гольяны Острожка
Рождение ребёнка
01.04.1861
Отец ребёнка: Шаров Фотий (Фока Николаевич)
Гольяны
Фонд.719 Опись.9 Дело 870
Рождение ребёнка
13.06.1864
Дочь: Лебедев Агриппина Фотиевна
Отец ребёнка: Шаров Фотий (Фока Николаевич)
Гольяны
Фонд.719 Опись.9 Дело 870
Рождение ребёнка
11.08.1866
Отец ребёнка: Шаров Фотий (Фока Николаевич)
Гольяны
Фонд.719 Опись.9 Дело 875
Рождение ребёнка
01.01.1871
Дочь: Женихова Мелания Фотиевна
Отец ребёнка: Шаров Фотий (Фока Николаевич)
Гольяны
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Долганов Анастасия Фотиевна
Отец ребёнка: Шаров Фотий (Фока Николаевич)
Гольяны
Смерть
09.09.1913
Гольяны Острожка