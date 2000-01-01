Шарова (Петухова) Мария (Мария Васильевна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарова (Петухова) Мария (Мария Васильевна)

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Место рождения

Тураи Оханский приход

Дата рождения

05.04.1836

Дата смерти

09.09.1913

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1836

Отец: Петухов Яков Яковлевич

Мать: Петухова Марфа Минеевна

Тураи Оханский приход
Бракосочетание
05.11.1858

Муж: Шаров Фотий (Фока Николаевич)

Гольяны Острожка
Рождение ребёнка
01.04.1861

Сын: Шаров Василий Фотиевич

Отец ребёнка: Шаров Фотий (Фока Николаевич)

Гольяны
Фонд.719 Опись.9 Дело 870
Рождение ребёнка
13.06.1864

Дочь: Лебедев Агриппина Фотиевна

Отец ребёнка: Шаров Фотий (Фока Николаевич)

Гольяны
Фонд.719 Опись.9 Дело 870
Рождение ребёнка
11.08.1866

Сын: Шаров Андрей Фотиевич

Отец ребёнка: Шаров Фотий (Фока Николаевич)

Гольяны
Фонд.719 Опись.9 Дело 875
Рождение ребёнка
01.01.1871

Дочь: Женихова Мелания Фотиевна

Отец ребёнка: Шаров Фотий (Фока Николаевич)

Гольяны
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Долганов Анастасия Фотиевна

Отец ребёнка: Шаров Фотий (Фока Николаевич)

Гольяны
Смерть
09.09.1913
Гольяны Острожка
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