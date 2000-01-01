Женихова (Шарова) Мелания Фотиевна
Место рожденияГольяны
Дата рождения01.01.1871
Дата смертиПосле 1819
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Смерть
После 1819
Рождение ребёнка
17.09.1840
Отец ребёнка: Женихов Дмитрий Герасимович
Гольяны
Рождение
01.01.1871
Гольяны
Бракосочетание
1889
Долганы
Рождение ребёнка
07.09.1892
Дочь: Некрасов Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Женихов Дмитрий Герасимович
Долганы