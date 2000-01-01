Женихова (Шарова) Мелания Фотиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Женихова (Шарова) Мелания Фотиевна

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Место рождения

Гольяны

Дата рождения

01.01.1871

Дата смерти

После 1819

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Смерть
После 1819
Рождение ребёнка
17.09.1840

Сын: Шаров Фотий Николаевич

Отец ребёнка: Женихов Дмитрий Герасимович

Гольяны
Рождение
01.01.1871

Отец: Шаров Фотий (Фока Николаевич)

Мать: Шарова Мария (Мария Васильевна)

Гольяны
Бракосочетание
1889

Муж: Женихов Дмитрий Герасимович

Долганы
Рождение ребёнка
07.09.1892

Дочь: Некрасов Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Женихов Дмитрий Герасимович

Долганы
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