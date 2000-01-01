Петухова (Вотинова) Марфа Минеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петухова (Вотинова) Марфа Минеевна

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Место рождения

Гари Острожка

Дата рождения

1806

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Гари Острожка
Бракосочетание
30.01.1825

Муж: Петухов Яков Яковлевич

Оханск
Рождение ребёнка
16.12.1826

Дочь: Копытов Анастасия Яковлевна

Отец ребёнка: Петухов Яков Яковлевич

Тураи Оханский пр
Рождение ребёнка
12.11.1833

Сын: Петухов Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Петухов Яков Яковлевич

Тураи Оханский пр
Рождение ребёнка
05.04.1836

Дочь: Шарова Мария (Мария Васильевна)

Отец ребёнка: Петухов Яков Яковлевич

Тураи Оханский приход
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