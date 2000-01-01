Петухова (Вотинова) Марфа Минеевна
Место рожденияГари Острожка
Дата рождения1806
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Гари Острожка
Бракосочетание
30.01.1825
Оханск
Рождение ребёнка
16.12.1826
Дочь: Копытов Анастасия Яковлевна
Отец ребёнка: Петухов Яков Яковлевич
Тураи Оханский пр
Рождение ребёнка
12.11.1833
Отец ребёнка: Петухов Яков Яковлевич
Тураи Оханский пр
Рождение ребёнка
05.04.1836
Дочь: Шарова Мария (Мария Васильевна)
Отец ребёнка: Петухов Яков Яковлевич
Тураи Оханский приход