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Мамаев Лазар Алексеевич

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Место рождения

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

02.11.1785 ст.

Дата смерти

После 1813

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1785 ст.

Отец: Мамаев Алексей Сидорович

Мать: Мамаева Параскева Тимофеевна

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
1785г. (ДР) МК Камещницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 1019
Бракосочетание
06.02.1802 ст.

Жена: Мамаева Анна Павлова

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
1802г. МК с. Камешницкое (жених займ. Якова Коновавлова/невеста Быстрицкого приходу поч. подле речки Берёзовка/оба первым) ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 1085
Рождение ребёнка
1806

Сын: Мамаев Григорий Лазарев

Мать ребёнка: Мамаева Анна Павлова

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
рядовой
Место жительства
Неизвестно
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1813
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