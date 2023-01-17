Мамаев Лазар Алексеевич
Место рождения
Дата рождения02.11.1785 ст.
Дата смертиПосле 1813
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1785 ст.
1785г. (ДР) МК Камещницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 1019
Бракосочетание
06.02.1802 ст.
Жена: Мамаева Анна Павлова
1802г. МК с. Камешницкое (жених займ. Якова Коновавлова/невеста Быстрицкого приходу поч. подле речки Берёзовка/оба первым) ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 1085
Рождение ребёнка
1806
Мать ребёнка: Мамаева Анна Павлова
Работа или профессия
Неизвестно
рядовой
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1813