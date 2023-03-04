Мамаева (Коновалова) Анна Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.02.1802 ст.
1802г. МК с. Камешницкое (жених займ. Якова Коновавлова/невеста Быстрицкого приходу поч. подле речки Берёзовка/оба первым) ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 1085
Рождение ребёнка
1806
Отец ребёнка: Мамаев Лазар Алексеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1834