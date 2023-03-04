Мамаева (Коновалова) Анна Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамаева (Коновалова) Анна Павлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1785 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.02.1802 ст.

Муж: Мамаев Лазар Алексеевич

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
1802г. МК с. Камешницкое (жених займ. Якова Коновавлова/невеста Быстрицкого приходу поч. подле речки Берёзовка/оба первым) ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 1085
Рождение ребёнка
1806

Сын: Мамаев Григорий Лазарев

Отец ребёнка: Мамаев Лазар Алексеевич

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1834
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