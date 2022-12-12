Мамаева (?) Параскева Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения1757
Дата смертиПосле 1805
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Быстрицкая волость
Рождение ребёнка
1781
Сын: Мамаев Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Мамаев Алексей Сидорович
Рождение ребёнка
02.11.1785 ст.
Отец ребёнка: Мамаев Алексей Сидорович
1785г. (ДР) МК Камещницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 1019
Рождение ребёнка
01.09.1788 ст.
Дочь: Марфа Алексеевна
Отец ребёнка: Мамаев Алексей Сидорович
1788г. (ДР) МК Камешницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 1024
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Мелания Алексеевна
Отец ребёнка: Мамаев Алексей Сидорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1805