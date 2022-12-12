Мамаева (?) Параскева Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамаева (?) Параскева Тимофеевна

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Место рождения

Николы Быстрицкого, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1757

Дата смерти

После 1805

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Николы Быстрицкого, Орловский уезд, Вятская губерния
Быстрицкая волость
Рождение ребёнка
1781

Сын: Мамаев Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Мамаев Алексей Сидорович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
02.11.1785 ст.

Сын: Мамаев Лазар Алексеевич

Отец ребёнка: Мамаев Алексей Сидорович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
1785г. (ДР) МК Камещницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 1019
Рождение ребёнка
01.09.1788 ст.

Дочь: Марфа Алексеевна

Отец ребёнка: Мамаев Алексей Сидорович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
1788г. (ДР) МК Камешницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 1024
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Мелания Алексеевна

Отец ребёнка: Мамаев Алексей Сидорович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамаев Алексей Сидорович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1805
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